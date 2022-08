Mann død etter kollisjon mellom bil og lastebil i Flåm

NTB

En bil og en lastebil kolliderte på E16 i Flåm onsdag ettermiddag. Føreren av personbilen ble erklært død på stedet, melder politiet.

Politiet fikk melding om ulykken like over klokken 14 onsdag.

I 21-tiden skriver Vest politidistrikt at den omkomne er en mann i midten av 30-årene, hjemmehørende på Vestlandet. De pårørende er varslet.

Det er opprettet sak på forholdet, og vitner og lastebilsjåføren er avhørt.

– Politiet finner per nå ikke grunnlag for å ta beslag i førerkortet til lastebilsjåføren. Han er fulgt opp av helsevesenet og dimittert. Begge kjøretøyene beslaglegges for videre undersøkelser, sier operasjonsleder Stine Mjelde.

E16 har vært stengt siden ulykken skjedde. Politiet og Statens vegvesen er ferdige med sine undersøkelser på stedet, og veien åpnes så snart opprydningsarbeidet er ferdig.