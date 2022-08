Strømeksporten øker – produsentene sparer mindre på vannet

NTB

Magasinfyllingen er fortsatt rekordlav i Sør-Norge. Likevel øker eksporten, og produsentene sparer mindre på vannet enn i forrige uke.

Nå skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) følge opp saken.

– Vi kommer til å kontakte de aktuelle selskapene og se nærmere på hva økningen skyldes. Det er viktig at produksjonen fra magasiner i sørlige Norge der det kan lagres vann, nå holdes svært lav. Det vil bidra til økt fyllingsgrad og styrket forsyningssikkerhet, sier direktør Inga Nordberg i NVE.

Mindre sparing

Forrige uke var NVE og regjeringen fornøyde med at kraftprodusentene sparte på vannet, og at bare 3 prosent av kraftproduksjonen i det sørlige Norge kom fra vannmagasiner som vi trenger til vinteren.

Nå har andelen av produksjonen fra denne «sparebøssen» plutselig hoppet til 4,9 prosent.

– Det har økt lite grann, men de holder fremdeles igjen på vannet, slik jeg leser tallene, sier olje- og energiminister Terje Aasland til NTB.

– Viser ikke dette at man trenger eksportrestriksjoner?

– Det er viktig at NVE har tydelig dialog med kraftprodusentene, og det er bra at de varsler at de skal ta opp saken. Jeg skulle også gjerne sett at situasjonen var bedre. Vi jobber fortsatt med å få på plass en ny styringsmekanisme som sikrer forsyningssikkerheten som vil virke slik at når vannstanden i vannmagasinene går under normalen for årstiden og ned mot et lavt kritisk lavt nivå, så blir det begrensninger i eksporten, sier han.

– På plass innen våren

Aasland sier han regner med at denne styringsmekanismen kan være på plass i god tid før vårsmeltingen starter neste år, og forhåpentligvis i løpet av høsten.

– Vi jobber godt og har framdrift. Men det er viktig at vi klarer å gjøre det på en måte som faktisk sikrer forsyningssikkerheten og ikke skaper nye problemer, sier han.

Mandag advarte NVE om at norske eksportrestriksjoner kan bli møtt med mottiltak fra utlandet.

– Har dere fått noen signaler fra utlandet på at dere arbeider med å begrense eksporten?

– Utlandet følger godt med på den norske debatten, og vi er opptatt av å forklare at vi snakker om ekstreme tilfeller og unormale situasjoner hvor vi trenger å få kontroll på forsyningssikkerheten vår, sier olje- og energiministeren.

Frp: – Alarmklokkene bør gå

Tallene for forrige uke viser at eksporten øker – og at fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge var på sitt laveste de siste 20 årene.

Energipolitisk talsperson Marius Nilsen i Frp er bekymret over situasjonen og vil at arbeidet med eksportrestriksjoner skal gå raskere.

– Alarmklokkene bør gå hos regjeringen som på tross av historisk lav fyllingsgrad i magasinene sitter på gjerdet og nekter å begrense netto krafteksport ut av Norge. Frp har helt siden i fjor høst foreslått å begrense eksporten når fyllingsgraden er under normalen. Likevel sitter regjeringen stille i båten og gambler med forsyningssikkerheten, sier Nilsen.

Rødt: – Ikke skjønt alvoret

Heller ikke Rødt er imponert.

– Tallene fra NVE viser at kraftselskapene doblet produksjonen sin fra vannmagasinene forrige uke. Samtidig økte eksporten. Det virker ikke som produsentene har skjønt alvoret i situasjonen. Her trengs det kraftigere regulering og mer politisk styring, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

Kraftprisene i Sørvest-Norge var i gjennomsnitt 448 øre per kilowattime forrige uke. Det er 96 øre mer enn uken før, opplyser NVE.

Forrige uke økte gass- og kraftprisene i Europa på grunn av usikkerhet rundt gassforsyningen framover. Gassprisene driver opp strømprisene i Europa og bidrar også til økte priser i det sørlige Norge (NO1, NO2, NO5).