August runder av med temperaturer over 20 grader flere steder

NTB

Siste rest av august byr på pent vær og temperaturer over 20 grader over store deler av landet. På Vestlandet er det derimot sendt ut farevarsel om styrtregn.

Et høytrykk gjør at man de neste dagene kan nyte siste rest av sommer i Norge. Om ikke det blir sol fra skyfri himmel alle steder, kan de fleste se fram mot temperaturer over 20 grader.

– Det blir varmt og fint, en flott avslutning på august mange steder, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Men dette gjelder ikke om du bor på Vestlandet.

Her er det sendt ut gult farevarsel om styrtregn torsdag og fredag, og det kan komme opp mot 20 millimeter nedbør i løpet av en time.

Granerød kan berolige vestlendingene med at det vil bli bedre, men at man må vente til helgen.

– Men da vil temperaturene gå noe ned. Lørdag og søndag ser det ut til at det blir rundt 17 grader og en delvis skyet værtype i Bergen.

Opp mot 25 grader

På Sørlandet får folk en noe skyet værtype og korte perioder med regn i dagene fram mot helgen. Men temperaturen ser ut til å holde seg over 20 grader eller mer de aller fleste stedene.

Helgen bringer med seg lange perioder med sol, og temperaturen vil fortsatt ligger på rundt 20 grader.

Østlandet får det enda litt bedre. Her kan man få opp mot 25 grader på de varmeste plassene fram mot helgen.

– Selv om det ikke vil være helt skyfritt, vil det være lange perioder med sol og varmt, fint sommervær, sier meteorologen.

De høye temperaturene kan østlendingene kose seg med gjennom helgen. Det kan bli en noe skyet værtype, men sola vil titte fram med jevne mellomrom.

Rester av styrtregnet

Temperaturer opp mot 25 grader og flott sommervær kan også folk i Midt-Norge kose seg med torsdag. Også fredagen vil starte bra, men så kommer restene av styrtregnet til området.

– I løpet av fredag ettermiddag eller kveld vil det komme nedbør fra vest. Da vil også temperaturen falle, kanskje ned mot 15-16 grader, sier Granerød.

Han sier regnværet ser ut til å vare fram til starten på lørdagen, men at resten av helgen vil by på opphold.

Nordland får mye av det samme været som Trøndelag, der torsdagen og første del av fredagen ser veldig fin ut.

– Men også her vil fronten trekke innover i løpet av fredag kveld. Da får vi det samme der.

Ned mot 11 grader

Lenger nord kan Tromsø se fram mot nok en sommerdag med temperaturer rundt 20 grader torsdag. De høyeste temperaturene i Troms ser derimot ut til å komme nærmere Bardufoss – hvor det kan bli opp mot 23 grader.

Også her skjer det en endring fredag. Fra ettermiddagen blir det tilskyende og etter hvert regnbyger gjennom helgen.

Temperaturene i Troms vil bli lavere gjennom helgen, kanskje ned mot 11 grader.

Vil merke at det blir kjøligere

Når været kommer fra vest i Finnmark, så får ofte vidda og Øst-Finnmark finere vær enn Vest-Finnmark. Lørdag ventes en skyet værtype og regn i Vest-Finnmark, men før det blir det noe bedre – og rundt 20 grader.

I Øst-Finnmark ligger det an til temperaturer på rundt 20 grader både torsdag og fredag.

– Er man heldig kan man få rundt 20 grader også på starten av lørdag, for der kommer ikke frontsonen før lørdag kveld, sier Granerød.

Her er det først på søndagen at man vil merke at det blir kjøligere, avslutter meteorologen.