Nye ledere i Telenor Norge og Norden

NTB

Birgitte Engebretsen blir ny administrerende direktør i Telenor Norge. Samtidig overtar Petter-Børre Furberg som Norden-sjef.

– Jeg er takknemlig for tilliten jeg blir vist og ser fram til muligheten for å lede et av Norges mest spennende selskaper, sier Engebretsen, som i dag leder Bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

Hun tiltrer den nye stillingen 1. september 2022 og blir da arbeidsgiver for 3.300 ansatte og får ansvar for til sammen 3,8 millioner kunder, skriver Dagens Næringsliv.

Nåværende Telenor Norge-leder Petter-Børre Furberg blir Norden-sjef, mens selskapets Asia-virksomhet skal ledes av Jørgen C. Arentz Rostrup.

Det etableres også to nye kommersielle enheter. Adjacent Business skal ledes av Dan Ouchterlony, mens Jannicke Hilland skal lede Telenor Infrastruktur.