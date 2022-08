NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 24. august.

Enighet på overtid – ingen streik i varetransporten

Fellesforbundet og NHO Logistikk- og Transport ble enige på overtid i meklingen om havne- og terminaloverenskomsten og speditøroverenskomsten: Fristen gikk ut ved midnatt, men parene fortsatt og kom i havn ved 5.30-tiden. Dermed blir det ingen streik innen varetransporten.

Amerikansk kilde: Ukrainas korneksport er nesten tilbake på normalt nivå

Ukrainas eksport av korn er nå nesten på samme nivå som før Russlands invasjon, ifølge en kilde i USAs utenriksdepartement.

– Takket være intenst internasjonalt samarbeid ligger Ukraina an til å eksportere hele fire millioner tonn med landbruksprodukter i august, sier kilden til nyhetsbyrået AFP.

38-åring tiltalt for drapsforsøk på sin fraseparerte kone

Ifølge tiltalen var mannen ilagt besøksforbud da det som nå omtales som et drapsforsøk fant sted natt til 22. august i fjor, skriver Stavanger Aftenblad. Kvinnen ble påført alvorlige knivskader. Halvannen uke tidligere hadde 38-åringen sluppet ut etter å ha sonet en dom for vold mot kona. Han nekter straffskyld.

FN ber igjen om tilgang til atomkraftverk i Ukraina

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ber innstendig om å få tilgang til det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina.

Det sa FNs politiske sjef, visegeneralsekretær Rosemary DiCarlo, i et møte i sikkerhetsrådet tirsdag. Det var Russland som hadde bedt om møtet. Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia sa at situasjonen ved Europas største atomkraftverk er blitt ytterligere forverret de siste to ukene og at han regner med at IAEA vil få tilgang.

Charlie Crist skal utfordre Ron DeSantis i Florida

Kongressmannen Charlie Crist vant Demokratenes primærvalg i Florida og skal utfordre sittende guvernør Ron DeSantis i høst.

DeSantis er en av de mektige figurene i Det republikanske partiet, og flere spår at han snart vil forsøke å bli partiets presidentkandidat. Valget i høst får derfor stor oppmerksomhet i USA.