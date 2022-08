Tromsø-investor tiltalt for hvitvasking

NTB

En 57 år gammel mann fra Tromsø er tiltalt for hvitvasking av 750.000 dollar. Mannen nekter straffskyld.

Mannen har vært etterforsket av Økokrim i over to år, skriver Finansavisen. Økokrim mener mannen i 2019 bisto et internasjonalt kriminelt nettverk med å hvitvaske 750.000 dollar eller rundt sju millioner norske kroner. Pengene skal ha kommet fra et hackerbedrageri rettet mot et investeringsselskap eid av en kinesisk dollarmilliardær.

Det amerikanske føderale politiet FBI har etterforsket bedrageriet, mens Økokrim har fulgt pengestrømmen til to kontoer som tilhører nordmenn. Økokrim mener ikke at nordmannen har deltatt i bedrageriet, men at han har stilt en konto til disposisjon så pengene ble hvitvasket.

Forsvarer John Christian Elden skriver i en epost til avisen at 57-åringen «nekter skyld etter tiltalen og vil forklare seg om dette i retten»