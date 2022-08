Enighet etter mekling på overtid for varetransporten – streik avverget

NTB

Det blir ingen streik i varetransporten etter at partene på overtid ble enige i meklingen om havne- og terminaloverenskomsten og speditøroverenskomsten.

Partene, som er Fellesforbundet og NHO Logistikk- og Transport, startet forhandlingene mandag 30. mai. Allerede samme kveld ble det brudd.

Fristen for å bli enige gikk ut ved midnatt natt til onsdag. Da meldte Fellesforbundet at partene fortsatte å mekle på overtid. Rett etter 5.30 onsdag morgen, opplyser forbundet at det er oppnådd enighet.

Dermed blir det ingen streik i varetransporen. 1.327 av Fellesforbundets medlemmer skulle ut i streik i tilfelle brudd.