38-åring tiltalt for drapsforsøk på sin fraseparerte kone

NTB

En 38 gammel mann er tiltalt for å forsøke å ta livet av sin fraseparerte kone i Sandnes for et år siden. Mannen nekter straffskyld.

Ifølge tiltalen var mannen ilagt besøksforbud da det som nå omtales som et drapsforsøk fant sted natt til 22. august i fjor, skriver Stavanger Aftenblad. Kvinnen ble påført alvorlige knivskader.

Halvannen uke tidligere hadde 38-åringen sluppet ut etter å ha sonet en dom for vold mot kona. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet for et år siden.

Forsvarer Anne Kroken sier hennes klient nekter straffskyld.

– Han forklarer at de to hadde avtale om å snakke sammen denne kvelden, og at han ikke hadde intensjoner om å skade henne, sa hun i forbindelse med en fengslingsforlengelse i september i fjor.

38-åringen har tidligere erkjent kroppsskade, men skal ha endret forklaring flere ganger, skriver Aftenbladet og viser til en fengslingskjennelse da varetektsfengslingen nylig ble forlenget. Mannen skal på et tidspunkt også ha forklart et kona selv påførte seg skadene ved å føre hans hånd med kniven mot seg slik at hun ble stukket.

Tiltalen i saken kommer fram i den samme kjennelsen om forlenget fengsling.

Verken Kroken eller kvinnens bistandsadvokat, Øystein Hagen, ønsker å kommentere tiltalen.

Saken skal etter planen behandlers i Sør-Rogaland tingrett i begynnelsen av oktober.