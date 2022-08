Vannet tilbake etter stor lekkasje i Oslo

NTB

Sent tirsdag kveld begynte beboere på Frogner i Oslo å få tilbake vannet i springen etter en lekkasje på Vestkanttorget. Lekkasjen førte til mye vann i gatene.

– Vi fikk melding fra brannvesenet rundt klokken 19 om at det fosset vann ut av et hull i bakken. Det gjør det fortsatt. Vi har ikke fått stanset lekkasjen, sier innsatsleder Tonje Branderud i Oslo-politiet til NTB i 20.30-tiden tirsdag.

– Vi jobber med å få satt sperringer i området for å begrense skader av vannet, og som følge av det er i hvert fall kollektivtrafikken stanset i Frognerveien, legger hun til.

Rundt to timer senere skriver politiet på Twitter at vannet er stengt i området. Samtidig opplyser noen beboere at de har fått tilbake vannet i springen.

Politiet har omtalt vannlekkasjen som omfattende, og varslet at det ville ta tid å få kontroll på vannmengdene. Oslo vann og avløp, brann- og redningsetaten og politiet rykket ut til stedet.

Flere vannskader

Gatene inn mot Tidemands gate ble stengt som følge av vannmengdene. Bilder fra stedet viste mye vann i gatene som rakk opp til ankelen på forbipasserende. Det ble også meldt om vannskader i flere boliger i området.

På et tidspunkt var vannet i ferd med å grave opp deler av Tidemands gate. En del bileiere ble varslet og fikk flyttet bilene sine.

– Det er flere oppganger og blokker som melder om vann i kjeller. Vi jobber med å få kartlagt omfanget. Vi har ingen nøyaktige tall ennå, sa Branderud.

Hun opplyste at det ble arbeidet med å få unna vannet som allerede hadde fosset ut på gateplan.

– Bymiljøetaten bistår med sperringer, og Oslo vann og avløp jobber med å få opp kumlokk sånn at vi får vannet ned i kloakken så vi blir kvitt det, sa hun.

Beboere mister vannet

Ifølge innsatslederen måtte beboerne i området belage seg på å miste vann i en periode.

– Vi jobber iherdig med å få stengt av vann og finne årsaken til lekkasjen, sa Branderud.

Det var ikke ønskelig med kjøretøy inn mot området der lekkasjen var. Veien ble derfor sperret.

Vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, Glenn Gulbrandsen, sa til VG at det trolig var en vannledning som sprakk.

– Vi jobber nå med å stenge ventiler som best vi kan rundt forbi, for å se om vi kan få vannlekkasjen til å stoppe, sa han.

Brannvesenet jobbet også med flomvern, for å forhindre at vann flommet inn i bygårdene i området. Det rant ifølge avisa vann inn i noen boliger.