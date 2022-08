Lagmannsretten forkaster Matapours anke over tingrettens beslutning om tvungen observasjon

NTB

Borgarting lagmannsrett har forkastet Zaniar Matapour anke over Oslo tingretts beslutning om tvungen observasjon.

Det er besluttet at det skal gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse av Matapour, som er siktet etter skytingen i Oslo sentrum 25. juni der to personer ble drept og 21 skadd.

Oslo tingrett besluttet i midten av juli at Matapour skulle legges inn til tvungen observasjon i Bergen, før den siktede senere gikk med på å snakke med de sakkyndige.

43-åringen hadde første møte med de sakkyndige i slutten av juli, men i forrige uke skrev politiet i en pressemelding at de rettspsykiatriske sakkyndige ønsker en tvungen observasjon av siktede. Det er oppgitt som årsak at samarbeidet med ham i fengselet ikke har gitt tilstrekkelig grunnlag for en vurdering av hans tilregnelighet.

Matapour anket deretter avgjørelsen om tvungen observasjon til lagmannsretten, men nå har altså Borgarting forkastet denne anken.