Brann i boligkompleks i Haugesund

NTB

Brannvesenet har kontroll etter at det brøt ut brann i et boligkompleks i Haugesund tirsdag. En person er fraktet til sykehus etter å ha fått i seg røyk.

– Det er per nå kontroll på brannen og spredningsfaren er redusert. En person er fraktet til sykehus etter å ha inhalert røyk, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter klokken 17.11.

Det brøt ut en større brann i et boligkompleks med flere sammenhengende bygårder i Haugesund like over klokken 16 tirsdag. Flere personer ble evakuert, og det ble meldt om kraftig røykutvikling på stedet.

Politiet bekreftet overfor TV 2 tidligere på dagen at det brant i tre leiligheter i en bygård, og at det var meldt om spredningsfare.

I 17-tiden opplyste politiet selv at spredningsfaren var redusert.

Totalt 70 personer skal bo i bygårdene som er rammet av brannen.