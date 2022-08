Vestre etter strømstøtte-møte: Vi nærmer oss

NTB

Vi nærmer oss noe som kan være tiltak for næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) etter strømstøttemøtet med LO og NHO.

– Vi har god dialog, god progresjon og daglig kontakt, sa Vestre da han kom ut etter møtet tirsdag ettermiddag.

Også statsminister Jonas Gahr Støre deltok sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi kan risikere å lage ordninger som gjør vondt verre

Vestre gjentok at planen fortsatt er å presentere tiltakene i september, men at det er for tidlig å si akkurat når dette vil skje.

– Vi jobber på. Det er viktig at vi gjør dette ordentlig. Vi kan risikere å lage ordninger som gjør vondt verre. Bruker vi for mye penger på rause ordninger til et næringsliv som stort sett går bra, kan det bidra til høyere renteoppgang. Det går ut over vanlige familier, sa han.

– September rykker stadig nærmere, så veldig lang tid skal vi ikke bruke. Vi nærmer oss, jeg er optimist, men vi er ikke helt i mål ennå, sa Vestre.

– Skal pølsemakeren få, men ikke bakeriet?

Han sier at et av dilemmaene er hvilke bedrifter som skal få strømstøtte, og hvilke bedrifter som ikke får.

– Vi har 150.000 bedrifter i kommuner med høy kraftpris. Jeg tror alle skjønner at det å lage ordninger som er rettferdig, og avgrense det, er fryktelig vanskelig. Dersom man begynner å skille mellom ulike bransjer, så vil det være urettferdig. Skal pølsemakeren få, mens bakeriet ikke får?

Han sier at det også er en del andre prinsipielt vanskelige problemstillinger.

– Rause støtteordninger gikk til eierne

– Mange bedrifter har tegnet fastprisavtaler og betalt mer for strømmen når spotprisen har vært lav. Skal det straffe seg for dem at de som ikke valgte å sikre seg, får støtte til å betale strømregningene?

– Vi kan risikere å gi tilskudd til bedrifter som likevel går med overskudd. Vi så under koronapandemien at de relativt rause støtteordningene egentlig gikk til eierne, ikke til arbeidsplassene. Det er dilemmaer, sier statsråden.