Emilie Nereng bekrefter brudd

Emilie Nereng bekrefter at hun er singel.

Den 26 år gamle influenseren opplyser om bruddet på sin Instagram-profil.

Det er slutt mellom influenser Emilie Nereng og samboeren etter seks år.

«Jeg har utelukkende fine ting å si om han og om forholdet vi har hatt. Vi er gode venner og snille med hverandre oppi alt dette her, men selvfølgelig gjør det også utrolig vondt», skriver hun på Instagram.

Nereng og kjæresten forlovet seg i 2019.

Videre skriver 26-åringen at hun ber om forståelse for at hun ikke ønsker å svare på spørsmål om bruddet.

«Det er uansett ikke noen grunn til å spekulere noe mer, for dette er noe han og jeg har funnet ut av sammen».

Emilie Nereng ble først kjent som bloggeren «Voe» i 2009. Hun har medvirket i TV-serien «Bloggerne» og vært deltaker i «Skal vi danse» og «Kompani Lauritzen».

I tillegg har hun en bachelorgrad i ernæring.