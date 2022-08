44-åring frifunnet for overgrep mot datters venninne

En enstemmig rett kan ikke utelukke tiltaltes forklaring, og mannen ble frifunnet for overgrep mot en liten jente. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

NTB

En 44-åring som var tiltalt for et seksuelt overgrep mot sin datters overnattingsgjest, er frifunnet i Sør-Rogaland tingrett.

Retten kan ikke utelukke at han bare ønsket å flytte på niåringen som delte seng med datteren, skriver Stavanger Aftenblad.

Hendelsen som dannet grunnlaget for tiltalen, skjedde julen 2020. Tiltaltes datter hadde en venninne på besøk, og de sov i en sovesofa i kjelleren. Mannen gikk ned til jentene om kvelden eller tidlig på natten og erkjente å ha vært nær datterens venninne, men nekter for beføling.

Det var ikke snakk om beføling, ifølge tiltalte. Han forklarte at han på grunn av coronapandemien ikke ville at de to jentene skulle sove tett inntil hverandre. En enstemmig rett kan ikke utelukke tiltaltes forklaring.

44-åringen ble også for frifunnet for kravet om oppreisningserstatning til jenta.

– Dommen er korrekt. Min klient er glad for at retten har hørt og trodde på hans forklaring, sier 44-åringens forsvarer, advokat Vetle André Mitchell Jensen, til Stavanger Aftenblad.