NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 23. august.

Trump vil ha rettslig gjennomgang av FBIs bevismateriale



Ekspresident Donald Trump krever at FBI stanser gjennomgangen av bevismaterialet i saken mot ham.

Trump har gått rettens vei for å kreve at det blir oppnevnt en rettslig tjenesteperson, en såkalt «special master», som kan gå gjennom bevisene på vegne av en dommer.

Fram til da må FBI stanse sin gjennomgang av bevismaterialet, krever Trump. Dette er det første rettslige kravet Trumps advokater har kommet med siden FBI ransaket Trumps hjem i Florida for to uker siden.

Åtte evakuert under brann i Stavanger

Natt til tirsdag begynte det å brenne i et bygg i Auglendsdalen i Stavanger der det hadde vært røykutvikling sent mandag kveld. Det bodde ingen i bygget, men åtte personer ble evakuert fra et nabobygg. De kunne flytte inn igjen etter at brannen var slukket ved 4.40-tiden tirsdag.

USA hevder Russland vil trappe opp angrep mot sivile mål

Russland vil i økende grad angripe sivil infrastruktur i Ukraina, hevder USA. Landets ambassade i Kyiv advarer amerikanske borgere.

Ambassaden skriver at amerikanere som fortsatt er i Ukraina, bør komme seg ut av landet med en gang.

Tynset bru stengt på grunn av skade

Vegtrafikksentralen øst sier det er oppdaget en synlig skade på undersiden av gangbrua, men det er ikke kjent hvordan skaden har oppstått. Det er planlagt inspeksjon av brua tirsdag. Stengingen innebærer omkjøring for dem som skal krysse Glomma ved Tynset.

Demonstranter krever at Haitis statsminister går av

Tusenvis av sinte demonstranter i Haiti krever at statsminister Ariel Henry går av.

Demonstrantene krever også at det tas grep for å bedre levestandarden. Det var store demonstrasjoner i hovedstaden Port-au-Prince og flere andre byer.