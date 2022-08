Norges spionskip ligger i dokk i Horten

NTB

Mens krigen raser i Ukraina og Russlands militære aktivitetsnivå i nord er svært høyt, ligger det norske etterretningsskipet Marjata i dokk i Horten.

Skipet har ligget i Horten i drøyt to uker, skriver nettavisen Aldrimer.no. Skipet er et av Forsvarets viktigste verktøy for å hente inn informasjon og følge med russisk militæraktivitet i nordområdene.

August er høysesong for Russland nordflåte i Barentshavet og Nord-Atlanteren, skriver nettavisen.

Forsvaret bekrefter at Marjata for tiden befinner seg i Oslofjorden og ikke i Barentshavet.

– Fartøyet ligger i Horten for planlagt rutinemessig vedlikehold, skriver stabssersjant Aleksander Engborg Hage i Forsvarsstaben i en epost til Aldrimer.no.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten sier de ikke kommenterer detaljer om sine fartøy eller seilingsmønster.

Samtidig som den norske etterretningskapasiteten er redusert i Marjatas fravær, har den allierte tilstedeværelsen i nord økt, skriver nettavisen.