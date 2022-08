Brann i Stavanger slukket – evakuerte fikk vende tilbake

NTB

Åtte personer ble evakuert under en brann i Auglendsdalen i Stavanger natt til tirsdag. Brannen er slukket, og det er ikke meldt om personskader.

Like etter klokken 3 fikk nødetatene melding om at det brant i en bygning der det hadde vært røykutvikling tidligere på kvelden.

Drøyt to timer etter at politiet avsluttet sitt arbeid på stedet etter den første hendelsen kom meldingen om at det brant i samme bygg.

– Vi vet ikke så mye mer enn at brannen har startet igjen, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Det bodde ingen i bygget som brant, men åtte personer ble evakuert fra et nabobygg. Austrheim sier det ikke er meldt om personskader i forbindelse med brannen.

Klokken 4.40 opplyser politiet på Twitter at brannen er slukket. Bygget som brant er totalskadd, men de evakuerte fra nabobygget har kunnet vende tilbake til sine rom og leiligheter.