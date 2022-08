Delvis betinget dom for overgrep mot 14-åring

NTB

En mann i 70-årene er dømt til ett års fengsel for blant annet seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Deler av dommen er gjort betinget

Overgrepet mannen er dømt for, fant sted i bilen hans i Trondheim i 2018, skriver Adresseavisen. Han kal ha kommet i kontakt med jenta på nettet før de to møttes i Trondheim.

«Tiltalte har erkjent at han hadde kontakt med fornærmede over internett på chattemeldinger, og at det har vært «grov prat». (...) Tiltalte hevder han møtte fornærmede bare for å ha en hyggelig prat. Han tok henne med i bilen for å unngå oppmerksomhet fra andre, men han avviser at han gjorde tilnærmelser overfor henne», står det i dommen.

Mannen har forklart at han trodde jenta var 18, men det trodde ikke retten på. Hun skal på et tidspunkt ha skrevet til ham at hun var 16 og etter hendelsen forklart at hun var 15 år gammel.

Retten mener den tiltalte mannens forklaring ikke er troverdig, men at jenta fremstår som troverdig.

Tiltalen omfatter også besittelse av overgrepsmateriale i form av seksualiserte bilder av den 14 år gamle jenta og en annen jente, som var 12 år gammel. På en meldingstjeneste skal han også ha sendt dem bilder av penis.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale oppreisningserstatning til jenta han er dømt for å ha forgrepet seg på.