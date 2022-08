Festivalsjefen for Moldejazz sier opp

NTB

Festivalsjef Mariann Bjørnelv har valgt å si opp sin stilling i Moldejazz.

Hun har vært ansatt som festivalsjef siden 1. mars i fjor, men har nå altså levert inn sin oppsigelse.

– Det er mange faktorer, og sammensatte grunner til det. Pendlersituasjon og familiære ting er noe av det, og nå var det ikke alt som klaffet. Jeg hadde et ønske om å gjøre en kjempegod jobb, og jeg synes vi klarte det, sier Bjørnelv til Romsdals Budstikke.

Styreleder Stein Berg Oshaug sier til avisa at avgjørelsen til Bjørnelv, som har vært delvis sykmeldt siden oktober i fjor, har vært kjent for styret i en uke. Han understreker at oppsigelsen fullt og helt er hennes beslutning.

– Da vi mottok meldingen sist mandag, fikk vi berammet et snarlig styremøte, som vil skje om ei uke fra nå, den 29. august. Der vil vi diskutere hvordan prosessen skal håndteres framover, sier Oshaug.

Han legger til at en stillingsutlysning kan ventes kort tid etter styremøtet.

Cecilie Nogva skal fungere som festivalsjef, mens Hans-Olav Solli blir kunstnerisk leder fram til den nye ansettelsen.

Festivalen avholdes hvert år i Molde. Den er en av Europas eldste jazzfestivaler og var fra 1999 til 2015 nasjonal knutepunktfestival.