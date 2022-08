NTB

Norges største bank DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng etter at Norges Bank økte styringsrenten forrige uke.

– Etter Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng på rentemøtet 18. august har DNB valgt å øke boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng, sier konserndirektør for personalmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, i en pressemelding.

Innskuddsrenten økes også med inntil 0,5 prosentpoeng.

De nye rentene vil gjelde for nye boliglån og innskudd fra 23. august og for eksisterende boliglån og innskudd fra 6. oktober.

Norges Bank foretok en dobbel renteøkning torsdag da den satte opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har varslet allerede nå at styringsrenten skal raskere opp enn signalisert i juni, og at utsiktene og risikobildet tilsier at renten skal videre opp i september.