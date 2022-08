Bortvist russisk skip oppga Hammerfest som destinasjon – seilte forbi

Tankskipet Dumankaya anses som russisk, selv om det seiler under tyrkisk flagg. Foto: Marine Traffic via NRK

Tankskipet Dumankaya seilte forbi Hammerfest og fortsatte mot Russland.

Det var forrige uke det tyrkisk-registrerte tankskipet Dumankaya ifølge Marinetraffic.com var på vei til Hammerfest. Tidligere i august ble skipet bortvist fra Tønsberg fordi det regnes som russisk.

Etter å ha fått opplysninger om at skipet hadde registrert Hammerfest som destinasjon ifølge Marinetraffic.com, så Finnmark politidistrikt nærmere på saken.

– Meldte seg aldri inn

Ifølge Sølve Solheim, konstituert seksjonsleder i seksjon for utlending og grensekontroll i politidistriktet, samhandlet politiet med flere aktører for å ettergå de faktiske forhold knyttet til fartøyet.

Mandag morgen opplyser han til ABC Nyheter at tankskipet aldri meldte sin interesse overfor Finnmark politidistrikt om å legge til kai i Hammerfest.

– De meldte seg aldri inn i meldesystemet om å få gå inn til havn i Finnmark politidistrikt, og seilte forbi, opplyser Solheim til ABC Nyheter.

Ifølge Marinetraffic.com ligger Dumankaya til kai Murmansk i Russland mandag formiddag.

Sanksjoner

Sanksjonene Norge har ilagt Russland innebærer at russiske fartøy ikke får lov til å legge til kai ved norske havner. Det var slik norske myndigheter begrunnet bortvisningen fra Tønsberg. Dumankaya seiler under tyrkisk flagg, men flaggendringen skjedde for sent.

Hvis et skip har endret flagg etter at forskriften tråde i kraft, er det å anses som russisk, går det frem i en forskrift om sanksjonering mot russiske fartøy fra februar i år.