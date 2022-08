Raymond Johansen ut mot Espen Rostrup Nakstad i coronabok

Byrådsleder Raymond Johansen likte ikke kommentarene fra Espen Rostrup Nakstad om konflikten mellom helsemyndighetene og byrådet under pandemien.

I sin nye bok åpner Raymond Johansen opp om konfliktene med Helsedirektoratet og Solberg-regjeringen under pandemien.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) beskriver i sin nye bok «Gjennom Krisen» hvordan han opplevde pandemihåndteringen, spesielt da det oppsto en åpen politisk strid mellom byrådet i Oslo og regjeringen og Helsedirektoratet da smittetallene økte høsten 2020.

I konflikt med Høie

Oslo-byrådet nektet å følge Helsedirektoratets råd og innføre like strenge tiltak som helsemyndighetene ønsket. Disse tiltakene gikk blant annet ut på å forby private samlinger med mer enn fem personer og ikke slippe inn gjester på utestedene etter klokken 22.

Helseminister Bent Høie truet i media med å overstyre Oslo dersom de ikke fulgte helsemyndighetenes råd.

– At vi endte der, overrasket meg, skriver Johansen. Han mener byrådet hadde vært tydelige på at smitteøkningen måtte stoppes og hadde lagt fram flere nye tiltak.

Ut mot Nakstad

Han er ikke imponert over assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstads oppsummering av konflikten i sin bok «Kode rød». Der ble byrådet kritisert for å ikke gripe «en unik mulighet til å snu smittebølgen», ifølge Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Les mer Lukk

«Espen Rostrup Nakstad så i ettertid ut til å mene at dette var dagen sa smitten virkelig bet seg fast i Norge, og at forvirringen hersket etter vår innskjerping av tiltakene», heter det i boken.

– Det er en merkelig anklage. Hvis en politiker hevder å ikke drive med politikk, bør man være på vakt, skriver Johansen.

– På flere avgjørende øyeblikk i pandemien opplevde jeg de faglige føringene fra staten – særlig fra Helsedirektoratet – som ensidige og dårlig begrunnet.

Psykiske konsekvenser

I boken er Johansen kritisk til de statlige myndighetene for å ikke i tilstrekkelig grad ha vurdert de psykiske konsekvensene av nedstengningen, både for barn og unge, men også for «aleneboere som har sitt primære sosiale liv på den lokale puben».

«Min oppfatning er at både den borgerlige regjeringen og vår egen Ap/Sp-regjering i for liten grad har vektlagt de negative konsekvensene av nedstengninger», skriver byrådslederen.