NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 22. august.

Pakistans tidligere statsminister siktet etter antiterrorlov



Pakistansk politi har siktet tidligere statsminister Imran Khan, som ble avsatt i april, etter en antiterrorlov for det de mener er trusler mot politiet og en dommer. De angivelige truslene kom i en tale han holdt lørdag, skriver BBC.

I den anklaget han myndighetene for å torturere stabssjefen hans, som sitter fengslet, anklaget for oppvigleri.

– Dere bør også gjøre dere klare, da vi vil gå til handling mot dere, sa Khan i talen, med direkte henvisning til politisjefen i Islamabad og en dommer. Politiet mener uttalelsen er truende og bryter med landets antiterrorlover.

USA og Sør-Korea med største militærøvelse siden 2018

USA og Sør-Korea har startet sin største felles militærøvelse siden 2018. Nord-Korea, som har trappet opp våpentestingen de siste månedene, vil trolig reagere.

USA har utstasjonert rundt 28.500 soldater i landet, som de sier skal bidra til å beskytte mot det nordkoreanske atomarsenalet. De to landene har gjennomført felles øvelser i mange år. De hevder at de er defensive, men Nord-Korea anser dem som øvelser på en invasjon.

– Det viktigste med denne øvelsen er å gjenoppbygge alliansen og styrke vår kombinerte forsvarsevne ved å normalisere felles øvelser og trening ute i felt, heter det fra det sørkoreanske forsvarsdepartementet.

Britisk kringkaster skal sende satirisk prins Andrew-musikal

Prins Andrews liv og kontroverser blir temaet i en satirisk TV-musikal som skal vises av den britiske kringkasteren Channel 4. Kanalen opplyser at det de kaller en ny vri på katastrofeintervjuet med BBC vil være en del av musikalen.

Andrew, dronning Elizabeths andre sønn, kom svært dårlig ut av et intervju med BBC i 2019, der han uten hell forsøkte å distansere seg fra den overgrepsanklagede milliardæren Jeffrey Epstein, som tok sitt eget liv i fengsel. Etter intervjuet ga han fra seg alle sine offentlige plikter, og kongehuset ga beskjed om at offentlige bygg ikke skulle flagge for prins Andrew på fødselsdagen hans.

Sanksjonsunntak kan gå til kontrollkomiteen

Mens EU forbyr alle russiske skip å anløpe deres havner – med unntak for leveranser av mat, energi og humanitær hjelp – slipper Norge inn for russiske fiskebåter. Venstres Grunde Almeland vil gå til Stortingets kontrollkomité og spørre regjeringen om grunnlaget for at fiskebåtene er unntatt sanksjoner, skriver Dagens Næringsliv.

Sjevtsjenko fikk æresutmerkelse for sin innsats for Ukraina

Den tidligere fotballstjernen Andrij Sjevtsjenko er blant flere ukrainere som søndag ble belønnet for sitt bidrag til landets kamp mot den russiske invasjonen. Sjevtsjenko var på 2000-tallet en av fotballens aller beste spisser, og etter endt karriere trente han i flere år det ukrainske herrelandslaget.

Han ble søndag kveld æret med en medalje for nasjonale legender av president Volodymyr Zelenskyj. Sjevtsjenko har brukt plattformen sin til å hjelpe landet, sa presidenten. Flere andre ble hedret søndag, blant dem en togkonduktør som hjalp folk som flyktet fra kamper. Kona hans ble drept på en av turene.

Hovland avsluttet råsterkt i Delaware

Viktor Hovland fikk en drømmestart på sisterunden av PGA-turneringen i Delaware, men klarte ikke å kjempe seg inn i tetkampen. 24-åringen endte på 35.-plass.

Amerikanske Patrick Cantlay vant turneringen etter å ha fullført de fire rundene totalt 14 slag under par.