Sanksjonsunntak for russiske fiskebåter kan havne i kontrollkomiteen

NTB

Venstre vil gå til Stortingets kontrollkomité og spørre regjeringen om grunnlaget for at russiske fiskebåter er unntatt sanksjoner og kan gå til havn i Norge.

Venstres Grunde Almeland reagerer på at en russisk oligark med bånd til president Vladimir Putin fortsatt kan sende en av verdens største trålere til norske havner, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Mens EU forbyr alle russiske skip å anløpe deres havner – med unntak for leveranser av mat, energi og humanitær hjelp – åpner Norge opp for russiske fiskebåter.

Beslutningen om unntaket for fisk ble tatt før det var avklart hva EU mente om saken, skriver avisen. Da reglene ble innført, sa fiskeriminister Bjørn Skjæran (Ap) til DN at EU hadde et unntak for fiskefartøy, noe unionen ikke hadde.

Grunde Almeland sier han vil sende brev til regjeringen og spørre om beslutningsgrunnlaget da unntaket for fiskefartøy ble laget.

– Det er noe underlig i måten regjeringen har pratet om dette på, og hvordan de har opptrådt overfor Stortinget med dette, sier Almeland, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener saken er relevant å ta opp i komiteen.

– Det regjeringen har kommunisert, har helt direkte og konkret påvirket hva som er blitt vedtatt på Stortinget og hvordan det er blitt vedtatt, forklarer Almeland.

Venstre får støtte til å stille spørsmål fra Rødt og Frp. Høyre og SV åpner også for å stille spørsmål.