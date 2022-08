New York Times med dramatisk fortelling om hvalrossen Freya

Hvalrossen Freya engasjerer fortsatt en hel verden. Storavisa New York Times skriver om en delt nasjon etter avlivingen av Oslofjordens største attraksjon.

– Det var en ny, god dag for Freya, den 600 kilo tunge hvalrossen oppkalt etter den norrøne kjærlighetsgudinnen, som var blitt en høyt elsket internasjonal feelgood-sensasjon.

Slik innledes artikkelen om avlivingen i avisa med over 9 millioner abonnenter.

Videre går journalisten Jason Horowitz inn på reaksjonene i etterkant av Fiskeridirektoratets avgjørelse: drapstruslene mot fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, pengeinnsamling til statue av hvalrossen, og kravene om svar fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Nedslaktingen av Freya har polarisert Oslo og truer med å endre bildet av et land som forbindes med forkjærlighet for natur, store diplomatiske innsatser og Nobels fredspris – til et land som knerter en høyt elsket solbader med mafiaaktig effektivitet, skriver Horowitz.

I tillegg intervjues en rekke vitner til Freyas tokt gjennom Oslofjorden – deriblant eieren av den siste båten hvalrossen slo seg ned på.

– I det byen forsøker å fordøye likvideringen jobber (veterinær) Knut Madslien og hans kolleger med å forberede en obduksjonsrapport, skriver New York Times.