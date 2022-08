Vei stengt etter jordras i Odda

NTB

Vegvesenet har søndag stengt riksvei 13 mellom Okslatunnelen og Stanatunnelen på grunn av jordras.

Ifølge NRK er dette tredje gangen på én måned at det går et ras på stedet. Ni biler som sto i de to tunnelene har fått beskjed om å snu, men det er ikke meldt om at noen biler er tatt av raset.

Bilisten som meldte fra om ras, så raset komme.

– Vi er rimelig trygge på at biler ikke er tatt. Bilisten var på vei ut av tunnelen da raset kom, sier operasjonsleder Tom Johannesen i Vest politidistrikt til NRK.