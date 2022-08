Båt i havsnød reddet utenfor Mandal

NTB

En fritidsbåt som sendte ut nødmelding og nødraketter utenfor kysten av Mandal, ble slept mot land av redningskøya natt til søndag.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge meldte om det hadde mottatt nødmelding fra en fritidsbåt som hadde fått motorhavari utenfor Skjernøya i Mandal like etter klokka 3 natt til søndag. Det ble sendt ut mayday-melding over radio i området.

– Samtale med havarist blir brutt. Nødetatene får melding om nødraketter observert i samme område, skriver HRS Sør-Norge.

Det var tre personer i båten som lå uten motorkraft i store dønninger i sjøen.

Redningshelikopter fra Sola, to redningsskøyter, samt brannbåt fra Mandal, politi og ambulanse ble sendt ut i retning av båten. Samtidig meldte også cruiseskipet Bergensfjord, slepebåten Boa Sund og KNM Roald Amundsen seg og satte kurs for fritidsbåten.

Redningsskøyte RS Bill fikk få minutter etter at nødmeldingen var sendt ut, klokka 3.09, kontakt med fritidsbåten og fikk den på slep inn mot Mandal.

– Redningshelikopter og andre sjøressurser kanselleres, skriver HRS Sør-Norge.