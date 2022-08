Amanda: Skuespillerpriser til Reinsve og Hagen

Renate Reinsve etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen «Beste kvinnelige skuespiller». under Amandapris-utdelingen i Festiviteten i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Renate Reinsve får Amandapris for beste kvinnelige skuespiller for rollen i «Verdens verste menneske». Prisen for beste mannlige går til Pål Sverre Hagen.