Delfiner på besøk i Oslofjorden

NTB

To dager på rad er delfiner sett rett ved land i Oslo. Og akkurat disse er et sjeldent syn.

– Uten å ha sett bildene vil jeg tippe at det er disse kvitskjevingene som har vært i Oslofjorden noen dager nå, sier Fredrik Myhre til Avisa Oslo.

Myhre, som er marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, sier at dette mest sannsynlig er de samme delfinene som tidligere er oppdaget i Oslofjorden.

Ifølge marinbiologen er delfinene på jakt etter mat.

– Jeg har selv vært over og under vann i Oslofjorden den siste uka, og vi ser makrell som beiter i overflaten. Det er nok makrell de er ute for å ta nå, tror han.

Myhre forklarer at det ikke er så uvanlig at delfiner kan finne veien inn i Oslofjorden, men akkurat kvitskjeving er sjeldnere.

– Vi fikk besøk av en flokk på 40–50 kvitskjevinger også i august 2019. Men før det må vi tilbake til 1974, og før det igjen til 1842 for når vi har sett dem her tidligere, sier Fredrik Myhre.

Han forklarer at en kvitskjeving er en ekte delfin. Den kan bli et sted mellom 2,5 og 3 meter lang og veier rundt 200–230 kilo.

– Det er kjempeviktig at man oppfører seg på en måte som verken skremmer dyrene eller skader dem. De er her for å jakte mat, og hvis man forstyrrer dem for mye, så kan det føre til at de ikke får spist maten de trenger, sier marinbiologen.