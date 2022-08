Unike bilder: B-52, JAS Gripen og F-35 øver sammen i norsk luftrom

Amerikanske B-52 tok av fra Minot Air Force Base i Nord-Dakota. I morgentimene torsdag møtte flyene to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya. En B-52 gjennomførte trening med Hæren i Setermoen skytefelt, som ledet flyene inn på målet.

