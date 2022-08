NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Amandaprisen deles ut

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i 22 ulike kategorier. Prisutdelingen er en del av Den norske filmfestivalen som sparkes i gang lørdag i Haugesund. Filmene som er nominert til beste norske kinofilm, er «De uskyldige», Verdens verste menneske», og Nordsjøen».

FNs generalsekretær til Istanbul

FNs generalsekretær António Guterres er i Istanbul der han skal besøke et koordineringssenter som overvåker korneksporten fra Ukraina via Svartehavet. Ukraina og Russland har inngått avtaler med FN om korneksport, og som en del av denne avtalen må kornlast som går via Svartehavet sjekkes i Tyrkia før det kan fraktes videre. Fredag besøkte Guterres Odesa i Ukraina.

Kroning av den nye Zulu-kongen

Kroningsseremoni for Misuzulu Sinqobile Hlomesakhishlangu kaZwelithini, Zulu-nasjonens nye konge. Kong Misuzulu overtok tronen da faren døde i 2021, men kroningen skjer først nå. Rollen som monark i det uformelle kongedømmet er i høyeste grad seremoniell, men av stor betydning for Sør-Afrika og dets tolv millioner zuluer.

To kamper i eliteserien

Klokken 18 møtes Bodø/Glimt og HamKam på Aspmyra stadion. Samtidig skal Odd spille mot Sarpsborg på Skagerak Arena. Begge kampene er i 19. runde av årets eliteseriesesong.

EM i friidrett fortsetter på sjette dag

Medaljeavgjørelser:

* 20 km kappgang menn 08.30, kvinner 10.15

* Stav menn 20.05 (Pål Haugen Lillefosse, Sondre Guttormsen)

* 800 m kvinner 20.15

* Spyd kvinner 20.25

* 4 x 400 m menn 21.15

* 4 x 400 m kvinner 21.45

* 3000 m hinder kvinner 22.13