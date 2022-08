Ranere skal ha truet med elektrosjokkvåpen i Moss

NTB

Politiet fant elektrosjokkvåpen og tyvegods da de undersøkte to personer som er mistenkt for å ha ranet en person på gaten i Moss.

Øst politidistrikt meldte om hendelsen klokka 2.14 natt til lørdag.

– Politiet har kontroll på to personer, mistenkt for ran av person på offentlig sted. Under ranet skal det ha blitt truet med elektrosjokkvåpen, skriver politiet.

Under ransaking av de mistenkte fant politiet våpenet og tyvegodset

– Politiet foretar nødvendig etterforskning i saken, skriver politiet videre.