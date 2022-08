Tysk påtalemyndighet mener plastforurensning var en «naturlig hendelse»

Fagrådgiver Per-Erik Schulze i Norges Naturvernforbund mener det er problematisk at tysk påtalemyndighet ikke finner grunnlag for å straffe rederiet som mistet 13,3 tonn plastpellets i Skagerrak i 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Utslippet av 13 tonn plastkuler som drev helt inn i Oslofjorden for to år siden, betegnes som en «naturlig hendelse» av tysk påtalemyndighet.

Norsk politi henla i fjor saken etter at det slått fast at skipet Trans Carrier befant seg i tysk farvann da det mistet 13,3 tonn plastpellets over bord i en storm i februar 2020. En måned senere begynte plasten å drive i land på strender i Norge og Sverige.

Nå har den tyske påtalemyndigheten i Flensburg, som fikk saken oversendt fra norske myndigheter, imidlertid slått fast at den mener det ikke er bevist at det skjedde noe ulovlig da skipet mistet lasten, skriver Dagsavisen. Den mener det heller ikke er bevist hvor eller når utslippet skjedde.

I et brev til Bund, det tyske motstykket til Naturvernforbundet i Norge, omtaler statsadvokaten bølgene som var foranledningen til utslippet, som en «naturlig hendelse» utenfor de ansvarliges kontroll.

– Det er problematisk at utslippet beskrives nærmest som et hendelig uhell, sier fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Han forventer nå at norske myndigheter blir enige med tyske myndigheter om å straffeforfølge pelletsutslippet.

– Dette er et av de største utslippene vi har hatt i Nordsjøen, og av allmennhensyn er det viktig med en strafferettslig oppfølging. Det skal ikke lønne seg å ikke sikre konteinere tilstrekkelig, understreker Schulze.

Rederiet Sea Cargo varslet kort tid etter utslippet at de tok fullt ansvar, og var innstilt på å gjøre opp for seg ved å betale for oppryddingen.

I mai 2020 satte Kystverket i gang en statlig oppsamlingsaksjon som varte helt til juli i fjor. Mer enn 4,4 tonn ble plukket opp, ifølge Kystverket omtrent 20 millioner pellets, eller en tredel av utslippet. Naturvernforbundet opplyser at man enda finner plastkuler etter utslippet.