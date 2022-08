Person alvorlig skadd i knivstikking på Slemmestad

NTB

En mann er kritisk skadd i en knivstikking på Slemmestad i Asker. Politiet har pågrepet en mistenkt kvinne.

Den skadde blir fløyet med luftambulanse til sykehus, skriver Oslo-politiet i en oppdatering klokka 22.07. De skriver at personen er alvorlig eller kritisk skadd.

En antatt gjerningsperson, en kvinne, er pågrepet nær det antatte åstedet.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

– Vi har ikke oversikt over relasjon mellom de to involverte, men dette er noe etterforskningen vil avklare etter hvert, sier vakthavende på Krimvakta i Oslo politidistrikt, Eivind Håndstad, til NTB like over midnatt.

Håndstad beskriver tilstanden for den skadde som kritisk og alvorlig.

Knivstikkingen skjedde i tilknytning til en bolig, men politiet tror hendelsen skjedde utenfor boligen.

– Selve hendelsen skal ha skjedd utendørs på allmennbeferdet område, sier Håndstad.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 21.26. De tror ikke det var flere som var involvert i knivstikkingen.

Både den pågrepne og den fornærmede er i voksen alder. Flere vitner var i området da knivstikkingen skjedde.

Politihelikopter og flere patruljer ble satt inn i søket, ifølge VG.

Håndstad opplyser videre at politiet fortsatt er på stedet og vil foreta åstedsundersøkelser og vitneavhør ut over natta.