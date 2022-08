Forskere: Leger bør skrive ut vibratorer på resept

Mette Mølgaard - Videnskab.dk / Forskning.no

Det er et forskningsfelt med et stort potensial, men det er behov for ytterligere studier, sier dansk overlege.

Vibratorer er ikke bare morsomme sexleketøy.

Faktisk er effekten så god at leger – særlig spesialister på kvinners kjønnsorganer og bekkenbunn – bør skrive ut vibratorer på resept.

Det mener i hvert fall en gruppe forskere fra Cedar-Sinai Medical Center i USA.

De presenterte nylig sine funn på en konferanse arrangert av den amerikanske foreningen for urologer og publiserte i den forbindelse et sammendrag i tidsskriftet The Journal of Urology.

De skriver at forskningen viser flere helsemessige fordeler for de kvinnene som regelmessig bruker en vibrator.

Tidligere forskning har allerede vist at regelmessig onani har en positiv påvirkning på kvinners helse – både fysisk og psykisk. Vibratorer som hjelpemiddel har ikke blitt undersøkt vitenskapelig før.

Men nå mener forskerne altså at tiden har kommet til at vibratorer blir betraktet som et medisinsk hjelpemiddel.

Dansk forsker: Viktig studie

Ifølge Trine Jakobi Nøttrup, klinisk førsteamanuensis ved Københavns Universitet, er det spennende å undersøke de helsemessige effektene av vibratorer.

– Det er veldig viktig at vi får mer kunnskap om vibratorer, sier Nøttrup, som også er overlege ved Rigshospitalet.

– Dette området ikke blitt belyst godt nok – særlig i forhold til smerter i kvinners kjønnsorganer, konstaterer hun.

Mange vibratorer kan brukes på andre områder av kroppen enn kjønnsorganene, forteller hun:

– Så kanskje kan man få en positiv effekt – også hos pasienter som har smerter i kjønnsorganene, for eksempel på grunn av operasjoner eller annen behandling. Så det er interessant.

Flere helsefordeler ved vibrator

Studiens førsteforfatter, forsker i obstetrikk og gynekologi Alexandra Dubinskaya, sier til Newsweek at det fortsatt er en del tabuer rundt onani og vibratorer.

Derfor startet hun med en systematisk gjennomgang av medisinske databaser for å finne de studiene som allerede hadde blitt gjennomført.

Sammen med kollegene sine lette hun etter studier som inkluderte bestemte nøkkelord som «vibrator» eller «sex-leketøy».

I alt fant de 558 studier, men det var bare 21 av dem som levde opp til forskernes kriterier, og som de derfor baserte analysen sin på.

Studiene viser at det er flere fordeler med regelmessig bruk av vibrator. Blant annet at det bidrar til en sunn bekkenbunn, reduserer smerte i de ytre kjønnsorganene og fører til forbedringer i den generelle seksuelle helsen.

Det ser også ut til at vibratorer fører til mindre inkontinens og økt muskelstyrke i bekkenbunnen.

Studiene viser dessuten at bruken av vibrator reduserer tiden det tar for en kvinne å oppnå orgasme.

Dubinskaya er ikke overrasket over resultatene.

– Jeg er overbevist om at det mange fordeler med bruk av vibrator som vi ikke kjenner til enda, sier hun til Newsweek.

Tidligere studier har vist at regelmessige orgasmer reduserer stress og bidrar til god seksuell helse. Forskerne mener derfor at det kan ha flere fordeler å bruke en vibrator.

For mange ukjente

Men det er viktig å understreke at det fortsatt bare er et sammendrag som er offentliggjort, påpeker Trine Jakobi Nøttrup.

– De har gjennomgått mange studier, men jeg kan ikke se hva de baserer analysen sin på, sier hun.

– Så jeg er ikke overbevist om at vi har nok kunnskap til å skrive ut en vibrator på resept.

Blant annet er det ikke tydelig hvordan og hvor ofte pasientene har brukt vibrator, hvor god kvaliteten av studiene er, og hvordan forskerne har analysert dem.

– Det er for mange ukjente til at vi kan anbefale det foreløpig, sier Nøttrup.

– Men det er viktig at dette blir tatt på alvor. Det kan kanskje forbedre opplevelsen av seksualitet hvis det blir brukt riktig og uten prestasjonspress, legger hun til.

Det er altså et forskningsområde med store muligheter. Men det er behov for ytterligere studier, understreker hun.

Og det er Alexandra Dubinskaya egentlig enig i, kan man lese i Newsweek. Hun påpeker at vibratorer kan ha både fordeler og ulemper.

Det mangler også forskning på ulike typer av vibratorer, sier hun:

– Ulike vibratorer har ulike egenskaper: type, hastighet og intensitet av vibrasjoner. De skal også brukes på ulike måter: Innvendig vibrasjon i for eksempel vagina versus eksternt. Etter hvert som flere studier utføres, ville de spesifikke fordelene bli bedre forstått.

Derfor anbefaler forskerne at det blir forsket mer på hvilken effekt vibratorer har på seksuell helse.

Referanse:

Alexandra Dubinskaya mfl.: MP38-16 - is it time for FPMRs to prescribe vibrators?. Journal of Urology, 2022. DOI: 10.1097/JU.0000000000002592.16

(Denne saken ble opprinelig publisert på Videnskab.dk. Den norske oversettelsen ble først publiset på Forskning.no).