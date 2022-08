Overgrepsdømt forretningsmann får redusert straff

NTB

En overgrepsdømt forretningsmann får redusert fengselsstraffen fra 13 til 10 år. Mannen er dømt for medvirkning til seksuelle overgrep mot filippinske barn.

I den ferske dommen fra lagmannsretten blir imidlertid erstatningskravet økt.

Mannen, som er fra Trondheim, er dømt for å ha tatt del i overgrep mot jenter under 16 år via direktesendinger på internett.

– Han har hele tiden hevdet sin uskyld i denne saken, fordi han har forklart hele veien at han har sett på sex-show med voksne, ikke med barn, sier forsvarer Frode Sulland til Nidaros.

Lagmannsretten frikjente mannen for overgrepene mot to av jentene som han var dømt for i tingretten.

Han må betale mellom 150.000 og 250.000 kroner i erstatning til fire jenter. Dette er en økning fra tingrettens dom på mellom 30.000 og 50.000 kroner for hver av jentene.