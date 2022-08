Overgrepssiktet idrettstrener løslates fra varetektsfengsling

NTB

En overgrepssiktet kampsportinstruktør i Bergen er løslatt fra varetektsfengsling etter å ha fått medhold i anken i lagmannsretten.

Mannen ble pågrepet mandag, siktet for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en tidligere utøver, ifølge Bergensavisen.

Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i to uker i Hordaland tingrett. Fredag fant imidlertid Gulating lagmannsrett at det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle mannen.

– Dette forventet jeg ikke. Nå haster ting litt mer med tanke på etterforskningen, sier påtaleansvarlig i saken, Eli Andrea Skaar, til BA.

Politiet tror at ytterligere fire personer kan få status som fornærmede i saken, og vil gjennomføre flere avhør i tiden som kommer.

Den siktede mannen nekter straffskyld.

– Min klient er lettet over å kunne reise hjem og over å bli hørt i lagmannsretten, skriver forsvarer Maria Hessen Jacobsen til avisen.