Vy kan miste halvparten av togtrafikken på Østlandet

Jernbanedirektoratet vil forhandle med Flytoget om å ta over togrutene i pakken som heter Østlandet 2, som hittil har blitt trafikkert av konkurrenten Vy. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Hittil har Vy hatt ansvaret for all trafikk med lokal- og regionstog på Østlandet. Nå kan Flytoget få ansvaret for halvparten av dem.