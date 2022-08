Flere råkjørere blir tatt av fotoboksene i Oslo-området

Stadig flere blir bøtelagt for råkjøring i Oslo-området etter at fotobokser oftere er skrudd på, ifølge nettstedet Motor. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB .

NTB

Det har vært en kraftig økning av fartsbøter i Oslo-området det siste halvåret etter at flere fotobokser er skrudd på oftere enn før.

Mellom 1. februar og 31. juli i år har politiet gitt nær 19.000 forelegg til sjåfører som har kjørt for fort forbi fotobokser i Oslo, Asker og Bærum, skriver nettstedet Motor.

Ytterligere 5.000 saker er fremdeles ikke avgjort, noe som potensielt kan føre til at det totale antallet forenklede forelegg ender på nær 24.000 det siste halvåret. Det står uansett i stor kontrast til fjoråret, hvor tallet var 3.473 slike forelegg i samme periode. Året før var tallet 2.932.

Tidligere har flere fotobokser vært avslått mesteparten av døgnet, og enkelte har kun vært skrudd på så lite som 45 minutter per døgn. Men dette har endret seg det siste halvåret, forklarer politiinspektør Vivi-Ann Haukås ved politiets ATK-senter, som behandler alle saker som gjelder automatiske trafikkontroller.

– Allerede fra 1. februar i år sto så godt som alle fotoboksene på store deler av døgnet, sier Haukås til Motor.

I samme periode har også beslag av førerkort økt betraktelig. Det siste halvåret har det vært beslaglagt 196 førerkort i Oslo, Asker og Bærum. Til sammenligning var tallet kun 42 i samme periode i fjor.

TV 2 skrev i mars at Justisdepartementet har gitt politiet 12 millioner kroner ekstra for å kunne behandle økt saksbehandlingsmengde som følge av at flere skal tas i fotoboksene. Tiltaket skal bidra til økte inntekter til staten på 132 millioner kroner, ifølge departementet.