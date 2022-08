Meklingen om Landforpleiningsavtalen pågår fortsatt

NTB

Fellesforbundet og NHO Reiseliv mekler på overtid for å komme til enighet om Landforpleiningsavtalen.

Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt natt til fredag, men partene fortsatte meklingen på overtid. Ved 7.30-tiden fredag var det fortsatt ingen nyheter fra forhandlingsbordet.

Fellesforbundet har varslet at til sammen 117 medlemmer i selskapene Sodexo og Coor blir tatt ut i streik dersom de ikke kommer til enighet om en avtale for dem som jobber med forpleining for oljearbeidere på anleggene på land.

Sodexo og Coor har avtaler med Equinor og Shell, og de ansatte det nå forhandles om vilkårene til, arbeider med forpleining på landanleggene til de to oljeselskapene.