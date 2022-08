Enighet i meklingen om Landforpleiningsavtalen

NTB

Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble natt til fredag enige om endringer i Landforpleiningsavtalen for dem som jobber med forpleining for oljearbeidere.

Etter å ha forhandlet i drøyt fire timer på overtid hos Riksmekleren, ble meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv avsluttet klokken 04.15 natt til fredag, skriver Riksmekleren på sine nettsider.

Enigheten innebærer et generelt, individuelt tillegg på 4 kroner fra 1. april i år.

I tillegg ble partene enige om nye minstelønnssatser.

Fellesforbundet hadde på forhånd varslet at til sammen 117 medlemmer i selskapene Sodexo og Coor kunne bli tatt ut i streik dersom de ikke kom til enighet om en avtale for dem som jobber med forpleining for oljearbeidere på anleggene på land.

Sodexo og Coor har avtaler med Equinor og Shell, og de ansatte det ble forhandlet om vilkårene til, arbeider med forpleining på landanleggene til de to oljeselskapene.