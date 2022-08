Ny corona-studie: Økt risiko for hjernetåke, demens og psykose etter Covid-19

Senvirkninger etter å ha blitt smittet av Covid-19 kan gi seg utslag i opptil to år.

Ifølge den nye forskningsstudien ved Oxford University er risikoen for personlighetsforstyrrelser som psykose, demens og anfall og hjernetåke reell i inntil to år etter Covid-19-infeksjon.

Dette skiller sykdommen fra andre typer luftveisinfeksjoner.

Forskerne har undersøkt mer enn 1,25 millioner barn og voksne med coronasmitte i to år. Resultatet av undersøkelsene påviste en klar tendens.

Økt risikoen for depresjon og angst etter Covid-19

Personer som har hatt Covid-19 har høyere risiko for å utvikle nevrologiske og psykiatriske tilstander sammenlignet med de som har hatt andre luftveissykdommer.

Studien, som blant annet er gjengitt av blant andre Sky News og Daily Beast gjorde også et annet viktig funn. Ved å analysere data om til sammen 14 nevrologiske og psykiatriske diagnoser samlet fra elektroniske helsejournaler, hovedsakelig fra USA over en toårsperiode, fant de dette:

Hos voksne økte risikoen for depresjon eller angst etter Covid-19, men tilstanden var av relativ kortvarig karakter, og gikk tilbake til det samme som ved andre luftveisinfeksjoner innen omtrent to måneder.

– Vil oppstå i lang tid etter at pandemien har avtatt

Forskere fant dessuten at Delta-varianten var assosiert med flere lidelser enn Alpha, og Omikron med lignende nevrologiske og psykiatriske risikoer som Delta, skriver The Lancet.

– Resultatene har viktige implikasjoner for pasienter og helsetjenester, da det antyder at nye tilfeller av nevrologiske tilstander knyttet til Covid-19-infeksjon sannsynligvis vil oppstå i lang tid etter at pandemien har avtatt, fastslår professor Paul Harrison ved University of Oxford. Han er også hovedforfatter av studien publisert i The Lancet Psychiatry.

Nå ønsker forskerne å finne ut mer om hvorfor langtidsvirkningene oppstår og hva som kan gjøres for å forebygge eller behandle disse tilstandene.

– Det er spesielt dårlig nytt

Ifølge en ny studie fra Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus sliter flere nordmenn enn man først trodde med lang-covid.

– Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt. Det er spesielt dårlig nytt for de som er avhengig av å være mentalt på topp. Da tenker jeg særlig på studenter, skoleelever og de som har startet i ny jobb, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland ved Universitetet i Bergen, til TV 2.

39 prosent av de syke melder om utmattelse etter seks måneder, 22 prosent melder om konsentrasjonsvansker, mens 21 prosent sier de har problemer med hukommelsen.