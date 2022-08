Russisk skip på vei til Norge – ble bortvist tidligere i august

Seiler under tyrkisk flagg

Tankskipet Dumankaya anses som russisk, selv om det seiler under tyrkisk flagg.

Tankskipet Dumankaya er på vei til Hammerfest. For bare to uker siden ble det bortvist fra Tønsberg av norske myndigheter fordi det regnes som russisk.

Det viser data fra Marinetraffic.com. Skipet er på vei fra Antwepen i Belgia.

Skipet ble 4. august bortvist fra Slagentangen i Tønsberg som følge av sanksjonene mot Russland i forbindelse med invasjonen av Ukraina.

Politiet: Jobber med saken

ABC Nyheter har vært i kontakt med Finnmark politidistrikt og spurt om hva de skal gjøre med skipet hvis det vil legge til kai i Hammerfest slik Marinetraffic.com antyder.

– Vi jobber med saken og samhandler med flere aktører for å ettergå de faktiske forhold knyttet til det aktuelle fartøyet, opplyser Sølve Solheim, konstituert seksjonsleder i seksjon for utlending og grensekontroll i Finnmark politidistrikt.

Uklarheter rundt skipet kompliserer saken.

– Siden det er flere nasjonale aktører involvert og informasjon som må belyses og ettergås juridisk vil vi ikke kunne gi noe ytterligere svar på dette i dag. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi har noe konkret å komme med, sier Solheim til ABC Nyheter.

Marinetraffic.com viser at tankskipet Dumankaya seiler oppover norskekysten. Foto: Skjermdump fra Marinetraffic.com Les mer Lukk

Skiftet flagg for sent

Sanksjonene Norge har ilagt Russland innebærer at russiske fartøy ikke får lov til å legge til kai ved norske havner. Det var slik norske myndigheter begrunnet bortvisningen fra Tønsberg, men nå er det altså ifølge Marinetraffic.com på vei fra Antwerpen i Belgia til Hammerfest i Finnmark.

Dumankaya seiler under tyrkisk flagg, men flaggendringen skjedde for sent.

Hvis et skip har endret flagg etter at forskriften tråde i kraft, er det å anses som russisk, går det frem i en forskrift om sanksjonering mot russiske fartøy fra februar i år.