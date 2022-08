NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 18. august.

Norges Bank med rentebeslutning

Sentralbanksjefen Ida Wolden Bache i Norges Bank legger fram rentebeslutning klokka 10. I juni ble rentenivået hevet fra 0,75 prosent til 1,25 prosent. Skyhøy prisvekst og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer tror at det nok en gang kommer en «halving», og at renten økes til 1,75 prosent.

Partilederdebatt i Arendal

Partilederne møtes til debatt i Arendal kultur- og rådhus i forbindelse med Arendalsuka klokka 21.45. NRK sender debatten, og den ledes av Fredrik Solvang. Nestleder Kirsti Bergstø stiller for SV ettersom leder Audun Lysbakken er i pappaperm.

Guterres besøker Ukraina

FNs generalsekretær António Guterres møter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Lviv i Ukraina. De tre blant annet drøfte situasjonen ved atomkraftverket Zaporizjzja. Fredag reiser Guterres videre til den ukrainske havnebyen Odesa.

Russisk UD holder pressekonferanse

Det russiske utenriksdepartementet holder pressekonferanse klokka 13.

Molde og Viking i Conferenceligaen

Molde tar imot østerrikske Wolfsberg, mens Viking reiser til Romania for å møte FCSB i første kamp av i 4. kvalifiseringsrunde i Conferenceligaen. Kampene starter klokka 19 og 20.30. Returoppgjøret spilles 25. august og vinnerne er sikret plass i gruppespillet.

Norske medaljehåp i aksjon i friidretts-EM

Flere norske medaljehåp skal i aksjon på 4. dag av EM i friidrett i München. Karsten Warholm løper semifinale på 400 meter hekk klokken 11.25, mens Eivind Henriksen skal kaste slegge i finalen som starter 20.10. Karoline Bjerkeli Grøvdal løper finale på 5.000 meter klokka 21.25. Ellers skal Tobias Grønstad og Hedda Hynne (800 meter), Pål Haugen Lillefosse, Sondre og Simen Guttormsen (stavsprang), Mathias Hove Johansen og Elisabeth Slettum (200 meter), Elisabeth Slettum, Line Kloster og Amalie Iuel (400 meter hekk) i aksjon.