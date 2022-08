NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 18. august.

Fire av fem vil ha makspris på strøm

I alt 79 prosent av de spurte i en måling Sentio har utført for Klassekampen, mener det bør innføres makspris for strøm. Bare tre partier på Stortinget går inn for det samme. 12 prosent svarer at de ikke vet, mens 9 prosent av de spurte svarer nei.

Til sammenligning er det bare tre partier på Stortinget – KrF, Rødt og Frp – som går inn for ulike former for makspris. Partiene har så langt møtt hard motstand for sine standpunkter.

Angriper sier han er overrasket over at Rushdie overlevde

Mannen som er siktet for knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie forrige uke, sier i et intervju at han er overrasket over at 75-åringen overlevde.

Det var idet Rushdie skulle holde et foredrag i Chautaqua i delstaten New York i USA fredag at en mann stormet opp og begynte å stikke den britisk-indiske forfatteren. 24 år gamle Hadi Matar, som ble pågrepet på stedet, har latt seg intervjue.

– Da jeg hørte at han overlevde, ble jeg vel overrasket, sier Matar til New York Post.

Mange nordmenn med lån tåler ikke en rente på 4 prosent



En ny undersøkelse YouGov har utført på oppdrag for Danske Bank viser at en av ti ikke vil ha råd til å betale renter og avdrag på lånet sitt dersom renten øker til 4 prosent, skriver Nettavisen som har fått tallene fra undersøkelsen.

Torsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank. Der det er ventet at styringsrenten vil bli satt videre opp i forsøk på å stagge den økende inflasjonen.

Meldinger om angrep mot flere ukrainske byer før Guterres-besøk

Dødstallet har ifølge lokale myndigheter steget til sju etter et angrep i Kharkiv onsdag, og også flere ukrainske byer skal være angrepet i kvelden og natten før FNs generalsekretær António Guterres og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøker Ukraina.

De skal møte president Volodymyr Zelenskyj til samtaler i Lviv vest i landet.

Mange evakuert etter brann i kaserne i Målselv



Et større antall personer måtte evakueres fra en militærkaserne i Målselv etter at det brøt ut brann i en tørketrommel natt til torsdag. Fire personer måtte få oppfølging fra helsevesenet etter de var blitt eksponert for røyk i forbindelse med brannen.

Brannen oppsto inne i en bygning in Heggelia leir i Målselv hvor Hærens sambandsbataljon holder til. Politiet meldte om brannen klokka 1.09.