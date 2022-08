Politiet etterforsker anonym plakataksjon

NTB

Politiet i Oslo har startet etterforskning etter at en statsadvokat og profilert politimann er hengt ut i en omfattende plakataksjon i byen.

Statsadvokat Geir Evanger og politioverbetjent Jan Erik Bresil er begge profilerte medlemmer av interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), skriver Avisa Oslo. Foreningen har markert seg som motstander av avkriminalisering av ulovlig rusmiddelbruk.

Flere ganger i sommer har plakater blitt hengt mange steder i Oslo, først i form av falske reklameplakater for Politihøgskolen, deretter ble det i august hengt opp falske etterlysninger av Evanger og Bresil.

På plakatene er det skrevet at de to er siktet for innførsel av narkotika, ulovlig bruk av tvangsmidler og for å utgi seg for å være fra politiet. Plakatene er påført logoene og kontaktinformasjonen til politiet og Spesialenheten for politisaker.

Nå vil Oslo politidistrikt etterforske sakene. Politiadvokat Sigurd Morseth sier til Avisa Oslo at forholdet kan være i strid med reglene om privatlivets fred.

– Det er alvorlig at det rettes anklager i det offentlige mot navngitte personer, ikke minst for de det gjelder, sier politiadvokaten.

Bresil har ikke kommentert plakatene, mens statsadvokat Geir Evanger har tidligere uttalt at aksjonen «retter seg mot hans virksomhet som statsadvokat» – ikke hans verv som nestleder i NNPF.