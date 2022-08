Statens vegvesen setter opp erstatningsbruer etter kollapsen på Tretten

NTB

Statens vegvesen setter inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene etter brukollapsen på Tretten mandag.

Stengningen av de 14 bruene har i stor grad påvirket trafikken flere steder.

– Vi jobber derfor med å få etablert midlertidige bruer på de mest trafikkerte veiene, og der det er dårligst omkjøringsmuligheter, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Det gjelder spesielt Tveit bru på E16 i Vang i Valdres, og Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad.

– Vi undersøker også muligheten for å sette inn ei midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger, men på grunn av lengden på brua og jernbanen som går under, er dette et mer komplisert prosjekt, tilføyer han.

Forberedelser til montering av de midlertidige bruene pågår, og bruene er forventet å være på plass i løpet av en ukes tid.

De midlertidige bruene vil ha samme bæreevne som permanente bruer, men være smalere og dermed gi noe redusert framkommelighet, skriver Statens vegvesen.