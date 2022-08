1.300 nye lærere tas ut i streik fra neste uke

NTB

Utdanningsforbundet trapper mandag opp streiken og tar ut rundt 1.300 nye lærere. Til sammen 14 kommuner og ti fylkeskommuner blir berørt.

– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad, har vi dessverre ikke annet valg, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en pressemelding.

Han sier det faktum at streikeuttaket ikke er større er et klart signal om at forbundet belager seg på en langvarig streik.

De 1.300 lærerne jobber ved ungdoms- og videregående skoler i 14 kommuner og alle landets fylkeskommuner utenom Oslo, der lærerne ble enige med kommunen om et oppgjør i mai. Lærerne som tas ut kommer i tillegg til de 45 medlemmene som ble tatt ut i streik i Bergen før sommeren.

Handal understreker at det har sittet langt inne å gå til streik denne høsten, etter streik i fjor og flere år med pandemi og stengte skoler.

Han mener at lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer dårligst ut, og at dette er stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse.

– Lærerne med mer enn fire års høyere utdanning lønnes dårligere enn andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling, sier Handal.