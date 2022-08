Ukraina mener barn på flukt er skilt fra sine foresatte

Ukrainske myndigheter er bekymret for at barn som har flyktet under krigen skilles fra sine omsorgspersoner i utlandet. Illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

NTB

Ukrainske myndigheter mener at ukrainske barn i utlandet omplasseres vekk fra sine omsorgspersoner. Det er ikke klart om det gjelder i Norge.

I et notat den ukrainske ambassaden i Norge har sendt til Utenriksdepartementet står det at ukrainske verger i mange tilfeller i utlandet er blitt byttet ut og at lokale myndigheter har utnevnt andre som verger for ukrainske barn, skriver Aftenposten.

«Det har ført til at barn er skilt fra sine fosterfamilier og er permanent plassert hos utenlandske familier. I noen tilfeller blir ikke de ukrainske omsorgspersonene involvert i beslutninger som gjelder barna.»

Omplasseringen er skjedd selv om barna selv ønsker å gjenforenes med sine familier og slektninger, skriver de ukrainske myndighetene.

Det spesifiseres ikke om dette har forekommet i Norge eller i andre land som har tatt imot flyktninger.

I alt har det kommet 7.779 ukrainske barn til Norge under krigen, hvorav 390 har kommet uten verger eller omsorgspersoner.

– Vi har ikke fått informasjon som tyder på at ukrainske barn, som er kommet til Norge som følge av krigen, er skilt fra verger eller andre omsorgspersoner oppnevnt av ukrainske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Thea Finstad i Barne- og familiedepartementet.

Hun sier at det likevel ikke kan utelukkes at barn er midlertidig atskilt fra verger eller foresatte fram til det er bekreftet av ukrainske myndigheter at disse faktisk er barnas verger.