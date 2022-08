Vedum kritisk til Arendalsuka

Arendalsuka 2022, men uten at Finansdepartementet stiller med noe eget arrangement. Det sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum nei til, skriver Dagbladet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Arendalsuka er ikke for folk flest, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han sa nei da Finansdepartementet ville holde et eget arrangement.

Finansministeren og Sp-ledern stanset departementets planer om et eget arrangement under den pågående Arendalsuka, skriver Dagbladet. Vedum, som tydelig har sagt fra at han vil kutte i statens utgifter til konsulenter og spesielt PR-konsulenter, er ingen stor beundrer av «demokratiets dansegulv» som arrangementet i Arendal kalles.

-Det finnes mange viktigere demokratiske arenaer enn Arendalsuka, sier Vedum til avisen.

– Det er få steder du møter så mye statsfinansierte diettpenger på bar som under Arendalsuka. Det mener jeg blir feil. Offentlige instanser bør være mer nøkterne i sin pengebruk enn de er i dag, sier Vedum.

Han skal torsdag delta under partilederdebatten under arrangementet, men sier til avisen at han ikke blir værende lenge.

– Jeg skal være på Arendalsuka så kort jeg kan. Jeg har andre avtaler på Sørlandet; ut og treffe folk. Du treffer nesten ingen vanlige folk under Arendalsuka, sier han.